وكيل زراعة الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية لمحطة البحوث الإقليمية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شهد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، الأحتفالية التي أقامتها محطة البحوث الإقليمية بالفيوم، برئاسة الدكتور سامح عبده، مدير المحطة بمناسبة ختام الأنشطة الصيفية التي تقام بالمحطة بالمجان.

وذلك بحضور الدكتور احمد ابراهيم، مدير محطة البحوث النوعيه بمركز طامية، والدكتورة ميرفت ميلاد عبدالله، مدير معمل صحة الحيوان بالفيوم، والدكتورة ولاء فتحي مدير إدارة التجارب، والدكتور أيمن يوسف، المنسق العلمي للمحطة ولفيف من القيادات بمحطة البحوث الإقليمية بالفيوم، ومديرية الزراعة بالفيوم والزراعة الآلية وصحة الحيوان.

بدأ الأحتفال بكلمة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بالترحيب بالحضور وتحدث ايضا عن نشاط البحوث الإقليمية بالفيوم الملموس، وأشار لابد من جميع إدارات وزارة الزراعة بالفيوم التعاون لرجوع المحاصيل التي انقرضت من المحافظة مثل التين والرومان والمانجو والمشمش.

وأضاف مدير محطة البحوث الإقليمية بالفيوم، أن المحطة تعاونت مع كلية الزراعة بجامعة الفيوم لتدريب ورفع قدرات طلاب الجامعة العملية والتطبيقية فى العديد من التخصصات وتجهيزهم لسوق العمل.

وتابع أنه يتم تدريب الطلاب في تخصصات علمية هامة، مثل مجالات ترشيد الاستهلاك المائي للمحاصيل الحقليه والبستانية ستخدام الميكنه الزراعية في زراعة وحصاد المحاصيل، وابضااستبدال الأسمدة التقليدية بالحقن بالامونيا الغازيه، مكافحة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية تنمية الثروة الحيوانية وتسمين الماشيه والداجنة وتنمية الثروة السمكية، كذلك تحليل التربه والنبات والماء، وأيضا استخدام الازولا كبديل غني بالبروتينات عن الاعلاف التقليدية.

وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات تكريم علي المجهود المبذول في العمل.
وكيل زراعة الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية لمحطة البحوث الإقليمية
وكيل زراعة الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية لمحطة البحوث الإقليمية
وكيل زراعة الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية لمحطة البحوث الإقليمية
وكيل زراعة الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية لمحطة البحوث الإقليمية
وكيل زراعة الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية لمحطة البحوث الإقليمية
وكيل زراعة الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية لمحطة البحوث الإقليمية
وكيل زراعة الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية لمحطة البحوث الإقليمية
وكيل زراعة الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية لمحطة البحوث الإقليمية
وكيل زراعة الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية لمحطة البحوث الإقليمية
وكيل زراعة الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية لمحطة البحوث الإقليمية

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