بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم مسؤولو نادي بيراميدز، صفقة الدولي الفلسطيني محمود وادي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، مقابل 20 مليون جنيه.

تعاقد بيراميدز مع محمود وادي 

يأتي تعاقد مسؤولي بيراميدز مع محمود وادي، ضمن إطار خطة مجلس إدارة النادى السماوى فى تدعيم هجوم الفريق بلاعبين سوبر.

الجدير بالذكر أن الزمالك، دخل هو الآخر في صفقة محمود وادي إلا أن بيراميدز كان أكثر جدية، وحسم الصفقة بشكل رسمي.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، لمواجهة حوريا كوناكي الغيني ضمن إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء الأحد المقبل.


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