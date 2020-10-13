استعدادات صيدلة عين شمس للعام الجامعى





حيث قامت الكليه بالتعاقد مع شركة لتعقيم وتطهير المدرجات وتم تقسيم الدفعات الي مجموعات بحيث يضمن التباعد الاجتماعي بين الطلاب، كما تم التنبيه علي الطلاب بعدم الدخول بدون الكمامات.



وأوضحت الدكتور اماني اسامه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأنه سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين وهو دمج التعليم عن بعد والتعليم وجها لوجه لضمان سلامه الطلاب الجدد والقدامي، مؤكدة ان صحه وسلامه الطلاب هي من اولويات الكليه ودائما ما نسعي إليه حتي في معاملنا نطبق شروط الامان والسلامه.

صرح الدكتور خالد ابو شنب قائم بعمل عميد كلية الصيدلة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ان الكليه قامت بعمل جميع الاستعدادات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه التي اقرتها جامعة عين شمس لبدأ العام الجامعي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ لضمان سلامة ابنائنا الطلاب.