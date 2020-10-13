العثيمين.. منتدى القيم الدينية أحد المساعي النبيلة لخدمة الإنسانية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:31 م
الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
الفجر السعودي
Advertisements

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، الذي عقد افتراضيا في الرياض اليوم، يعد أحد المساعي العالمية النبيلة التي تهدف إلى خدمة الإنسانية عبر إشراك القيادات الدينية والمجتمعية في صناعة السياسات العالمية العامة .

 

وأشار العثيمين إلى أهمية المساهمة الفعالة للقيادات الدينية في بلورة مفاهيم وقيم متجددة، للعيش المشترك والتنمية المستدامة والتعايش السلمي والإيجابي، بين الثقافات والأديان والحضارات .

 

وثمن الأمين العام الدور المهم والريادي الذي تضطلع به قيادة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين، معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، رئيس القمة العشرين، رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على ما يبذلانه من جهود مشرفة لحشد التعاون، وتحفيز الاقتصاد العالمي ، وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة كوفيد-19 خدمة للإنسانية في هذه الظروف العصيبة والاستثنائية .

 

وشدد العثيمين على تأكيد منظمة التعاون الإسلامي على أن التحديات العالمية الناجمة عن وباء كوفيد 19، توضح ضرورة مساهمة القادة الدينيين والمنظمات العقائدية في تقريب وجهات النظر بين المجتمعات المختلفة والانتصار لقيم التسامح والتضامن والاعتدال .

 

وأوضح الأمين العام أن المنظمة سارعت إلى تحمل مسؤولياتها بدعم الجهود الوطنية للدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها والمساهمة في المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية الهادفة لمعالجة الأثار السلبية للجائحة، وتمكين الدول الأكثر هشاشة من وسائل الصمود والتعافي .

 

وأضاف " أنه في سياق إشراك القيادات الدينية في جهود مواجهة وباء كوفيد 19، فقد عقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في أبريل 2020، ندوة فقهية وطبية بمشاركة علماء مسلمين بارزين وخبراء طبيين لمناقشة انتشار هذه الجائحة وآثارها من وجهتي النظر الدينية والطبية، خرجت بتوصيات مهمة خاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بكيفية التعامل مع هذا الوباء، ورفع الوعي بخطورته وبيان الرخص والضرورات التي دعت إليها الدراسات في فقه النوازل " .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المملكة العربيه السعودية العثمين

أخبار تهمك

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة في الزمالك.. تعرف على الغائبين عن مواجهة الرجاء البيضاوي بدوري الأبطال

منذ ساعة و 9 دقيقة

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

محمود وادي ينضم لبيراميدز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب الوداد يتوعد الأهلي قبل موقعة نصف النهائي

منذ أقل من ساعتين

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يومين

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يستقبل أعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذي (صور)

د. بهاء حلمي يكتب: القيم والأخلاق سمة المجتمعات الراقية

رئيس جامعة طنطا: السيسي زعيم لدولة ذات حضارة تتسع لكل القيم الإنسانية

"متحدث الثقافة": مهرجان التعاون الإسلامي يعكس قيمة مصر

مركز الملك عبدالله للحوار يدعو لعدم إغفال دور الدين في حياة الناس

السعودية تؤكد دعمها لخطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

06:58 م

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

04:29 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

05:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي