حديقة لذوي الهمم بالإسكندرية.. والرياضة تقدم خدمات ترفيهية ميسرة (صور)

أخر أخبار كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 55 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97743 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 104648 حالة من ضمنهم 97743 حالة تم شفاؤها، و6062 حالة وفاة.



أول حديقة من نوعها لذوي الإعاقة في محافظة الإسكندرية على مستوى الشرق الأوسط، تقدم خدمة ترفيهية ميسرة بتصميمات خاصة، وذلك داخل مركز شباب النصر في منطقة بمنطقة إمبروزو وسط المحافظة.الحديقة تتضمن أرجوحات مناسبة لذوي الإعاقة الحركية بتصميمات مناسبة، وبعلامات توضيحية على كل أرجوحة، وبعدد كاف داخل الحديقة، حتى تضمن لهم المساواة في الخدمة والترفيه، وقد جاء افتتاحها في إطار مبادرة "إسكندرية بتفرح" التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وتحت رعاية محافظ الإسكندرية، احتفالا بالذكرى ال47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.فكرة الحديقة وتنفيذها جاءت اهداء من نادي روتاري الإسكندرية الرمل إلى محافظة الإسكندرية، بهدف دعم ذوي الإعاقة ومراكز الشباب.ووفق مدير عام المركز الكابتن "حسن سامي" أنه منذ افتتاح الحديقة فأنه يستقبل يوميًا نحو 25 شخص من ذوي الهمم، وأنهم يقدرون تلك الخدمة الترفيهية التي خصصت لهم، وأنهم أصبحوا قادرين على ممارسة نشاط ترفيهي.وأضاف أن سبب اختيار مركز النصر، لإقامة تلك الحديقة بأنه يعد أكبر مركز يستقبل شباب من ذوي الهمم بنحو 500 شخص، وأنه لديهم برامجهم الخاصة من من ألعاب القوى، الكاراتيه، نشاط اجتماعي في الرسم والمسرح والفنون الشعبية، كما هناك أطباء متخصصين في التخاطب.