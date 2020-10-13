أسعار الدولار تواصل الارتفاع عقب بيانات اقتصادية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:58 م
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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واصلت أسعار الدولار الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد إعلان بيانات اقتصادية.


وكشفت بيانات رسمية عن تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وفقاً للتوقعات.

فيما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري متوقعاً انكماشه بنسبة 4.4 بالمائة مقارنة مع 4.9 بالمائة في التقديرات السابقة.

ويراقب المستثمرون تطورات محادثات صفقة التحفيز الأمريكية وسط استمرار الخلافات حول مبلغ التحفيز.

وبحلول الساعة 3:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1.1742 دولار، كما صعد أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة مسجلا 105.53 ين ياباني.

في حين انخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها البريطانية بنسبة 0.7 بالمائة عند مستوى 1.2975 دولار، لكنها ارتفعت بنسبة 0.6 بالمائة مقابل الفرنك السويسري لتسجل 0.9145 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 93.51.

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