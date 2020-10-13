البورصات الأوروبية تتراجع بختام التعاملات اليوم الثلاثاء

انخفضت مؤشرات البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، وتراجعت غالبية القطاعات بينما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بنسبة 0.3 بالمائة.





ويأتي أداء الأسهم الأوروبية مع تراجع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات مع إعلان بعض البنوك الكبرى في الولايات المتحدة نتائج الأعمال خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى تطورات صفقة التحفيز الأمريكية.





وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بنحو 4.4 بالمائة خلال العام الجاري بعد تعديل التقديرات بالرفع.





فيما أعلنت "جونسون آند جونسون" تعليق تجاربها للقاح فيروس كورونا، بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض غير مبرر.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى في 3 سنوات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أغسطس الماضي.





وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 37.09 نقطة، في حين هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة مماثلة مسجلاً 5969 نقطة.





فيما تراجع "داكس" الألماني بنسبة 0.9 بالمائة إلى 13018 نقطة، وهبط "كاك" الفرنسي بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى 4947 نقطة.