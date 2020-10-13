محلل سياسي: لا سلام في ليبيا دون انسحاب تركيا وتفكيك الميليشيات (فيديو)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال خالد محمود، المتخصص في الشأن الليبي، إن الرئيس التركي أردوغان ليس سعيدا باستضافة مصر لكثير من المحادثات، لإيجاد دستور جديد لليبيا.

وأضاف"محمود"، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، ان المسار العسكري هو الأهم فإذا لم تنسحب تركيا من ليبيا وتفكيك الميليشيات المسلحة يصعب وجود أرضية لمحادثات سلام في ليبيا.

وتابع المتخصص في الشأن الليبي، أن الإخوان هم الطابور الخامس في كل الدول العربية، وليس مصر فقط وكان المخطط إنشاء إمارة خاضعة لهم في ليبيا.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تؤكد دائما على أهمية التسوية السياسية للقضية الليبية، والوصول إلى توافق "ليبي ليبي"، موضحا أن مصر كان لها اسهامها خلال الفترة الماضية في إطار مبادرة القاهرة، وحديث الرئيس السيسي في 20 يونيو الماضي والذي حدد فيه أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري وعدم تجاوز خط "سرت الجفرة".

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرية الأردني والعراقي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك حوارات تمت في مصر تناولت الوضع الميداني العسكري، والحديث حول الدستور، مضيفًا أنه لابد من وصول الأشقاء في ليبيا إلى حوار فيما بينهم يرسمون من خلاله طريق للمستقبل.

وأضاف أن مصر ستستمر في هذا السعي، منوها بأن هناك أطراق إقليمية تحاول أن تزعزع الاستقرار في ليبيا، وتدفع بعناصر إرهابية ولابد أن يكون هناك موقف دولي حازم لمواجهتهم.

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