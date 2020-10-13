نجم بايرن ميونيخ: لا أعيش في الماضي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
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أكد البرازيلي دوجلاس كوستا، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، المعار من نادي يوفنتوس الإيطالي، أن لا يُفكر إطلاقًا في الانتقادات التي وجهها له الرئيس السابق للعملاق البافاري أولي هوينيس، وذلك عقب عودته مرة أخري إلى الفريق.

وقال كوستا /30 عاما/ خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء :"لا أعيش في الماضي. ما حدث أصبح من الماضي بالنسبة لي. لقد أُغلق الموضع."

وعندما رحل كوستا عن بايرن لينضم إلى يوفنتوس قبل ثلاثة أعوام، كان هوينيس قد وصفه بأنه لاعب "مرتزق".

وقال كوستا إنه لم يتحدث مع هوينيس منذ عودته إلى ميونخ، لكنه أضاف أنه "أصبح أكثر نضجا" خلال الفترة التي قضاها في إيطاليا.

وانضم كوستا إلى بايرن مؤخرا بعقد إعارة، لكنه قد يشارك ضمن التشكيل الأساسي للفريق حاله كحال ليروي ساني وكينجسلي كومان وسيرج جنابري.

كذلك يعلق النادي أمال عريضة على اللاعب الشاب الموهوب جمال موسيالا /17 عاما/.

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن :"دوجلاس ليس وجها جديدا، وإنما من الوجوه القديمة. نحن نعرف مدى قدرته على تقديم مستويات جيدة."

كذلك جرى تقديم لاعب خط الوسط مارك روكا أمام وسائل الإعلام رسميا اليوم الثلاثاء بعد انضمامه إلى بايرن قادما من إسبانيول قبيل غلق سوق الانتقالات في وقت سابق من أكتوبر الجاري.

ويمكن لروكا تسجيل ظهوره الأول عبر مباراة بايرن المقررة أمام فريق الدرجة الخامسة دورين بعد غد الخميس في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وقال روكا :"لدي بالفعل رغبة شديدة في اللعب."

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