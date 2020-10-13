عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستعد مسؤولي النادي الأهلي لتوجيه ضربة موجعة إلى نادي بيراميدز بالحصول على خدمات نجم الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر مُقرب من أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أن اللاعب تحدث مع أحمد يحيى وكيل اعماله للتواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء لمعرفة موقفه من ضم حارس الزمالك السابق خلال الميركاتو القادم.

وأبلغ الشناوي وكيله أنه على أتم الاستعداد للتنازل عن مبلغ 13 مليون جنية والموافقة على 7 مليون فقط كراتب سنوي في الأهلي من أجل تسهيل إتمام المفاوضات والإنضمام للقلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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