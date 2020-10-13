أميرة العادلي: استبدلنا الدعاية التقليدية لانتخابات النواب بورش عمل

عقدت أميرة العادلي مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب ‏والسياسيين على القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وحملتها الانتخابية ورشة عمل تحت عنوان "خلى صوتك دايما مسموع" مع شباب محافظة القليوبية من مدينة بنها لتعريفهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ودعم مشاركتهم بالحياة السياسية.





وسلطت الورشة الضوء على بعض محاور أساسية أهمها: ( الصحة – دعم وتمكين المرأة وذوي الإعاقة – قانون التصالح في مخالفات البناء - كسب ثقة المواطن - دمج وتأهيل الشباب للمشاركة في الحياة السياسية).

وتضمت الورشة حلقات نقاشية حول دور مجلس النواب في المرحلة القادمة لدعم المواطن المصري في مجال الصحة والحماية الاجتماعية، ورؤية مجلس النواب في دعم المرأة وذوو الهمم، والعقبات التي تواجه قانون التصالح علي مخالفات البناء وآليات حلها.





كما تفاعل الشباب الحضور بقوة مع مناقشة آليات دمج وتأهيل الشباب للمشاركة في الحياة السياسية وكيفية تأهيلهم مشاركة في المحليات، وكيفية كسب ثقة المواطن من جديد في مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي لجميع فئات الشعب، ومناقشة آليات جديدة للنهوض بوعي المواطن المصري وتوضيح دور مجلس النواب بشكل مكتمل حيث أن الكثيرون يعتقدون أن دور مجلس النواب خدمي فقط وتجاهل الدور التشريعي والرقابي.





وفي ختام ورشة "خلي صوتك دايما مسموع" بمحافظة القليوبية تم عرض التوصيات النهائية والتي جاءت كالتالي:





في محور الصحة:





- التوزيع الديموغرافي الجيد للعنصر البشري لسد العجز ومواجهة القصور في المستشفيات علي مستوي الجمهورية.





- تفعيل الدور الرقابي داخل القطاع الصحي علي المستويات الأدنى، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان علي المستويات العليا.





- العمل علي رقمنه الخدمات الطبية لتسهيل تقديم الخدمة في المستشفيات الحكومية.





- الالتزام بالنسب الدستورية لموازنة الصحة، وتخصيص نسبة من الموازنة لمواجهة الأزمات والطوارئ الصحية.









محور دعم وتمكين المرأة وذوي الإعاقة:





-تسهيل إجراءات وسرعة البت في طلبات ذوي الإعاقة لكارنيهات وزارة التضامن.





-الحق في العمل .. والالتزام بنسبة الـ ٥٪ تعيينات.





-تخصيص مكتب في كل مستشفي لتسهيل تقديم الخدمات لذوي الإعاقة.





زيادة المخصصات من برنامج تكافل وكرامة بما يتوازي مع زيادات الأسعار.





-تيسير تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات الأساسية.





-تسهيل إمكانية العمل من المنزل باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للاستفادة من القدرات الكامنة للمرأة.





-تأهيل وتدريب السيدات للحفاظ علي سرية وخصوصية بياناتهم الشخصية لمكافحة جرائم الابتزاز.





-ضرورة العمل علي مواجهة ظاهرة زواج القاصرات والقضاء عليه عن الطريق تطبيق القانون بشكل صارم ، والتوعية بالمخاطر الصحية،بالإضافة للتوعية الثقافية والدينية .





محور قانون التصالح في مخالفات البناء :





-سرعة إصدار تراخيص البناء وتسهيل الإجراءات للحد من البناء العشوائي والمخالف.





-وضع مخططات تفصيلية للأراضي وكوردونات المباني.





-محور دمج وتأهيل الشباب للمشاركة في الحياة السياسية:





-عقد دورات تدريبية وتوعية للشباب بشكل مستمر.





-إعداد برنامج لتأهيل الشباب للمحليات.





كسب ثقة المواطن:





-مبادرة من التنسيقية لتأهيل وتدريب الشباب في المحافظات.





-أن يقوم كل نائب بتقديم كشف حساب دوري عن نشاط النائب.





التفاعل مع مشاكل المواطنين واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل التواصل .





-الصدق مع الناخبين وعدم إعطاء وعود كاذبة .





-توضيح الفرق بين الدور التشريعي والرقابي البرلمان والدور الخدمي للمحليات.





-العمل علي تعريف الشباب بدور الأحزاب السياسية والفرق بينها وبين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.





-العمل علي زيادة وعي المواطن و التعريف بحقوقه وواجباته القانونية والدستورية من خلال التعليم و الثقافة و تعديل قانون الهيئات الشبابية لإقامة فاعليات لزيادة الوعي السياسي للشباب في الجامعات و مراكز الشباب.





وشارك في الورشة العديد من الكوادر الشابة الصاعدة في محافظة القليوبية وعلى رأسهم، د. خالد علي جاد الإدارة المركزية العليا للتمريض بديوان عام وزارة الصحة ورئيس اتحاد طلبة جامعة بنها سابقا، مها ماهر إسماعيل، عضو مكتب الإعلامي بمؤسسة شباب المتوسط رئيس مكتب القليوبية بوكالة أنباء ERT، ومحرر بجريدة التنمية المستدامة، والمهندس حمادة ضوة رئيس مجلس إدارة شركة ضوة جروب للاستثمار العقاري، د. محمد عزت مدرس بكلية تربية رياضية جامعة بنها ، م. أحمد طعيمة اتحاد طلبة جامعة بنها، ود. عطاء علي السيد خميس أستاذ بكلية التربية الرياضية ومسئول ملف التدريب جامعة بنها.