التلاعب في السلع الغذائيه تحت ميكروسكوب الداخليه بالقليوبية



وبمواجهة قائدي السيارتان أقرا بارتكابهما الواقعة، وتحميلهما كميات السكر من داخل المخزن، متوجهين بها لأحد المصانع لإنتاج السكر بدائرة مركز شرطة طوخ، لإعادة تدويره وتعبئته داخل أكياس أخرى بعلامات تجارية، وبيعه بالأسواق، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



كما شنت مباحث التموين في القليوبية،حملة مكبرة على منافذ بيع المواد الغذائيه بكافة أنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط 1310 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي، مدير الأمن إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن حملة مكبرة تموينية على منافذ بيع المنتجات العذائية، ومخازن وثلاجات بأنحاء المحافظة أسفرت عن ضبط 1310 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".







أبرزها ضبط 3.56 طن "فيليه، وجلود دواجن، وبرجر" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة.



كما جرى ضبط 3.06 طن سلع غذائية "دقيق وملح طعام" بدون مستندات ومجهولة المصدر، طبقا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية داخل مصنع لإنتاج مصنعات الدواجن تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



فيما نجحت مباحث التموين بالقليوبية، بقيادة العقيد أحمد عبدالعليم، مدير مباحث التموين، من ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية، لتجميعه كميات من السلع الغذائية بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدا لبيعها بالأسواق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم، مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية، لتجميعه كميات من السلع الغذائية بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدا لبيعها بالأسواق.



جرى تشكيل حملة موسعة بالتنسيق مع إدارة المسطحات بالقناطر، وتمكنت الحملة من ضبط 7،45 طن دقيق فاخر، بالإضافة إلى 720 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، وتم محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جهود كبيرة تشهدها محافظة القليوبية من قبل شرطة مباحث التموين بالمحافظة، حيث تمكنت خلال الفترة الأخيرة من ضبط عدد كبير من الموظفين يقومون بالغش التجاري، بالإضافة إلى ضبط عدد كبير من القضايا التموينية، وذلك تحت قيادة اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية.البداية عندما تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط "أمين مخزن"، و"متعهد تعبئة"، في إحدى شركات الجملة بشبين القناطر، لتصرفهم بالبيع في كميات من السكر المدعم، وبيعها في السوق السوداء، كما جرى ضبط سيارتين وقائديها والتحفظ على 15 طن سكر مدعم كانوا في طريقهم للبيع.وردت معلومات للعقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، تفيد تصرف كلٍ من، أمين مخزن إحدى شركات تجارة الجملة فرع شبين القناطر، ومتعهد التعبئة بمخزن كفر شبين، في كميات كبيرة من السلع التموينية "سكر" من داخل المخزن، والمخصصة للبقالين التموينيين، والذى يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين مستحقي الدعم من قِبل الدولة، وبيعه لتجار السوق السوداء والمحال التجارية، بغرض الاستفادة من فارق الأسعار، وتحقيق مكاسب غير مشروعة جراء ذلك.عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما، وجرى ضبطهما، وبمراجعة دفتر الوارد والمنصرف الخاص بالمخزن تبين تصرف الأول في كمية قدرها 80 طن سكر "مدعم" والإتجار بها في السوق السوداء، كما جرى ضبط سيارتين محمل عليهما 15 طن سكر "مدعم".