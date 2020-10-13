تكريم طلاب الأزهر المتفوقين الوافدين بالمرحلتين الثانوية والإعدادية 2020

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أقام برلمان الطلاب الوافدين اليوم بالتنسيق مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس إدارة المنظمة، حفلًا لتكريم الطلاب الوافدين المتفوقين بالمرحلتين الثانوية والإعدادية 2020"، بقاعة الاحتفالات بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر.

قال السفير عبد الرحمن موسى مستشار فضيلة الإمام الأكبر للعلاقات الخارجية وشؤون الوافدين، إن الأزهر يعني بغرس مفاهيم الإسلام السمحة، ويحرص علماؤه على غرس تلك المفاهيم للطلاب الدارسين به بمختلف المراحل، وأوصى الطلاب المكرمين بأن يكونوا حائط صد ضد الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أن الوافدين هم سفراء صوت الاعتدال في بلادهم.

وأكد الدكتور عبد الفتاح عبد الغني عميد كلية أصول الدين بجامعة الازهر، أن الطلاب الوافدين خير دعاة لمنهج الازهر الشريف، وطالبهم بأن يكونوا أكثر تأثيرا لنقل رسالته لبلادهم، لمحاربة الفكر المتطرف وترسيخ الفكر الوسطى المعتدل.

وحذرهم من الأيدي التي تحاول النيل من طلاب الأزهر وتعمل على تخريب أفكارهم واستقطابهم لمنهجهم المشبوه السقيم، وطالبهم برفع راية الإسلام وتحقيق أهدافه بنشر الوسطية ومواجهة التطرف والغلو، وأن يكونوا جيلا واعيا بالقضايا المختلفة.

وفي الختام عبر رئيس برلمان الطلاب الوافدين مصعب فرج الله، عن شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر، على رعايته للطلاب الوافدين، وجهوده المبذولة في إعلاء قيم السلام والإخاء والمساواة.

حضر الحفل الدكتوره نهلة الصعيدي عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين،الدكتور هاني شمس الدين نائبا عن أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وعدد من ممثلي السفارات والاتحادات المختلفه، وفي الختام تم تكريم الطلاب المتفوقين من مختلف الدول وتوزيع شهادات التقدير.

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