طبيب يكشف أنواع التلوث الغذائي.. ويُحذر "قد يؤدي إلى الأورام" (فيديو)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، إن أي شيء يدخل الغذاء يُحدث أمراضًا متدرجة من أمراض بسيطة إلى أن تصل للأورام.

وأوضح "نزيه"، خلال حواره مع الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، أن التلوث الغذائي أصناف، وعبارة عن 3 أنواع رئيسية؛ التلوث البيولوجي "الحي" وهو عبارة عن كائنات حية دقيقة "ميكروبات"، والتلوث الكيميائي هو عبارة عن إضافة مواد كيميائية، والتلوث الإشعاعي وهو عبارة عن تعرض الغذاء للأشعة للاحتفاظ بصلاحيته، موضحًا أن مصر ليس لها علاقة بالتلوث الإشعاعي.

وأضاف أن التلوث البيولوجي يكون عبارة عن بكتيريا أو طفيل أو فطر أو ديدان ويتسبب في عدة مشكلات، أما التلوث الكيميائي فله نوعين رئيسين؛ النوع الأول هو المبيدات والمخصبات والهرمونات وكل ما يتم وضعه أثناء الغذاء، والنوع الثاني هو الإضافات الكيميائية التي تُضاف أثناء تصنيع الغذاء "التيك أواي أو الأكل المُصنع".

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