خبير تغذية يكشف أسباب انتشار الفشل الكلوي والأورام في مصر (فيديو)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، إن معظم الأغذية التي تمر على المصنع يكون عليها إضافات كيميائية؛ مثل المواد الحافظة، والمادة المانعة للتزنج "لمنع الكمكمة"، ومكسبات الطعم، والألوان الصناعية، وغيرها.

وأشار "نزيه"، خلال حواره مع الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، إلى أن هذه الإضافات تمثل عبئًا كبيرًا على الجسد، ولكن من الممكن أن يتحمل جسد الإنسان بعض الإضافات الكيميائية إذا استخدمها بصورة منطقية، ولكن في حالة الإفراط فيها أو على المدى البعيد تسبب مشكلات عديد.

وأضاف أن هناك إضافات كيميائية أخرى لا يتحملها جسد الإنسان لمرة واحدة مثل؛ المخصبات والمبيدات، لافتًا إلى أن المبيدات واحد من أهم أسباب انتشار الفشل الكلوي، والكيماويات الزراعية واحد من أقوى أسباب الأورام.

وذكر رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، أن هناك طبيب حذر من مادة تُسمى "السيويوريا" يتم وضعها على النباتات، وتم منعها من قبل منظم الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، معلقًا: "ولكن في ناس بتلف وتستخدمها، ويجب أن يحرص كل مواطن على نفسه وعلى ما يتناوله".

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