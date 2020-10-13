"حنفي": صرف 37.5 مليار جنيه لتطوير العشوائيات في عهد الرئيس "السيسي" (فيديو)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:02 م
إيهاب حنفي
إيهاب حنفي
هدى عبدالرازق
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قال إيهاب حنفي، موثق عام صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إنه يتم عمل كارت لكل عقار يشمل المساحة وعدد الغرف، وذلك لعدم حدوث أي تعديات، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يتم بعيدا عن الصندوق.

وأكد إيهاب حنفي، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن سبب نجاح صندوق تطوير العشوائيات هو تضافر جهود مؤسسات الدولة مع بعضها، موضحًا أن المرحلة العاجلة التي تم التكليف بها من الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية هي تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وهما 357 منطقة بها 240 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تقديرية حوالي 38.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن كل ما صرف من صندوق تطوير العشوائيات منذ عام 2008 حتى 2014 وصل إلى 652 مليون جنيه، ولكن في عهد الرئيس السيسي بعد افتتاح حي الاسمرات تم صرف 37.5 مليار جنيه، وهذا يدل على مدى اهتمام القيادة السياسية بتطوير العشوائيات.

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قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن هدف الدولة هو الوصول لكل مواطن، وتوفير وحدة سكنية مريحة راقية لكل مواطن، مضيفا: "إحنا بنستخدم نفس الزلط والرمل ولكن بنعمل حاجة شيك، وتسعد الناس، مش زي زمان علب وبلوكات".

وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يخططون للمستقبل، وينفذون المشروع برؤية مستقبلية، موحا أنهم يعملون حاليا على الإعداد لمشروعات سكنية على غرار الأسمرات وبشائر الخير في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية.

وأضاف، "الناس بتقول إيه الإعجاز اللي بيحصل في مصر ده"، منوها بأن المدن الجديدة في مصر كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة "بتحرك مصر من تحت لفوق"، فضلا على أنهم وسيلة لجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن هناك نحو 15 محافظة جاهزة لتنفيذ مشروعات سكنية على غرار الأسمرات كمرحلة أولى، ولكن موعد بدء التنفيذ لم يحدد بعد حيث هناك دراسات تجرى حول المشروع، متابعا أن هذه المشروعات السكنية في الـ 15 محافظة متوقع أن توفر 15 ألف وحدة سكنية.

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