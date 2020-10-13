خبير تغذية يحذر من عادات الغذاء بالخارج وتأثيره على ضعف المناعة (فيديو)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، أنه يجب على الإنسان أن يحاول أن يصنع طعامه في منزله، متابعًا: "كل إنسان يحاول يصنع جزء من الأطعمة التي يستخدمها حتى لو في شرفة منزله، الموضوع مش صعب واقتصادي".

وحذر "نزيه"، خلال حواره مع الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، من تناول الأطعمة من الشارع، متابعًا: "لو اضطريت تأكل من الشارع كل ساندوتش جبنة رومي أو ساندوتش بيض، خليكم في الحاجات البدائية البسيطة في الشارع، والأفضل تناول طعام من المنزل".

ووجه رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، نصائح للمواطنين، قائلًا: "اضبط مواعيد غذائك؛ لأن عدم ضبط مواعيد الغذاء يؤدي إلى ضعف المناعة".

وحذر من مياه الصرف الزراعي التي يتم صرفها في المياه ويتناول منها المواشي، مؤكدًا أنها عبارة عن سلسلة من السميات.

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