أزمة في الزمالك.. تعرف على الغائبين عن مواجهة الرجاء البيضاوي بدوري الأبطال

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد نادى الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل فى لقاء الذهاب بالمغرب، ويرغب الفريق الأبيض فى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب بالقاهرة.

ويدخل نادى الزمالك مواجهة الرجاء المغربي، وهو يفتقد لجهود محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق والذي أصيب على مستوي الكتف خلال مواجهة الأهلي ببطولة الدوري المصري.

ويفقد الزمالك أيضًا محمود عبدالرازق شيكابالا، مع احتمالية غياب حازم إمام الظهير الأيمن بسبب الإصابة، بالإضافة إلى عدم قيد إمام عاشور إفريقيًا.

وهناك قلق أيضًا داخل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من غياب محمود علاء مدافع الفريق والذي أصيب بالأمس أمام فريق حرس الحدود، بالإضافة أيضًا إلى فرجاني ساسي حيث تحوم الشكوك حول مشاركته أمام الرجاء وذلك بعد إعلانه دخوله العزل برغبته لمدة 5 أيام فى حجر صحى بعد مخالطته لأحد لاعبى منتخب تونس المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وستقام مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر القادم فى المغرب فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.

بينما لقاء الإياب بين الفريقين سيقام فى مصر يوم 24 أكتوبر القادم ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.

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محمود علاء فرجاني ساسي دوري أبطال افريقيا الزمالك والرجاء الزمالك

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