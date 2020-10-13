سان جيرمان يستهدف نجم ريال مدريد ضمن صفقة مبابي

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن تطور جديد بشأن إنتقال الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي للملكي ريال مدريد الإسباني.









وقال برنامج " الشيرنجيتو " الإسباني أن مسؤولي النادي الباريسي يخططون لطلب البلجيكي تيبوا كوروتوا حارس مرمى الميرنجي في صفقة إنتقال مبابي إلى ريال مدريد خلال الصيف القادم.









وينتهي عقد مبابي مع العملاق الباريسي في صيف العام 2022 لكن اللاعب دائماً ما يرفض التجديد لناديه حيث يسعى للإنتقال إلى الملكي واللعب تحت قيادة مواطنه ومثله الأعلى الفرنسي زين الدين زيدان خلال الموسم القادم.



