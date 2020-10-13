استشاري الغدد الصماء يكشف أعداد مصابي السكري في مصر (فيديو)

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تحدث الدكتور محمد كمال، استشاري السكر والغدد الصماء، عن مرض السكر ونسب انتشاره في مصر، موضحًا أن مرض السكري في مصر بدأ يتخذ منحني يرتفع تدريجيًا بمرور الوقت.



وأشار "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، إلى أن عدد المرضى المصابين بالسكر المسجلين في مصر حاليًا يزيد عن 8 مليون و500 ألف مريض، فضلًا عن أن هناك 8 مليون مريض يعانون من المرض ولكن ليس لديهم علم بإصابتهم بالمرض.



ونوه استشاري السكر، بأنه من المتوقع تضاعف عدد المرضى المصابين في مصر خلال 5 سنوات على الأكثر، ولذلك تولي وزارة الصحة المصرية هذا المرض أهمية خاصة في هذا التوقيت.



كما كشف مضاعفات مرض السكر، وعلاقته بـ"القدم السكري"، قائلًا إن التهاب الأعصاب الطرفية، واحدة من أهم المضاعفات التي تحدث لمريض السكر، موضحًا أنها عبارة عن تنميل في الأطراف، وضعف الإحساس وتنميل بالقدم.



وأكد أن مريض السكر الذي يحافظ على نسبة السكر لديه في المعدلات الطبيعية، وأن يكون السكر التراكمي كل ثلاثة أشهر ما بين 6 و7، ويحافظ على زيارة الطبيب باستمرار لا يعاني من مضاعفات، مؤكدًا أن هذا هو حجر الزاوية.



وشدد على أنه يجب على مريض السكر أن يفحص قدمه باستمرار، ويلاحظ أي تغير في لونها، أو درجة حرارتها، أو يلحظ وجود تقرحات أو جروح صغيرة بها، كما يجب عليه أن يفحص قدميه عن طريق المرآة.

