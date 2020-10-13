استشاري الغدد الصماء يكشف أعداد مصابي السكري في مصر (فيديو)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:28 م
شيماء حسن
Advertisements
تحدث الدكتور محمد كمال، استشاري السكر والغدد الصماء، عن مرض السكر ونسب انتشاره في مصر، موضحًا أن مرض السكري في مصر بدأ يتخذ منحني يرتفع تدريجيًا بمرور الوقت.

وأشار "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، إلى أن عدد المرضى المصابين بالسكر المسجلين في مصر حاليًا يزيد عن 8 مليون و500 ألف مريض، فضلًا عن أن هناك 8 مليون مريض يعانون من المرض ولكن ليس لديهم علم بإصابتهم بالمرض.

ونوه استشاري السكر، بأنه من المتوقع تضاعف عدد المرضى المصابين في مصر خلال 5 سنوات على الأكثر، ولذلك تولي وزارة الصحة المصرية هذا المرض أهمية خاصة في هذا التوقيت.

كما كشف مضاعفات مرض السكر، وعلاقته بـ"القدم السكري"، قائلًا إن التهاب الأعصاب الطرفية، واحدة من أهم المضاعفات التي تحدث لمريض السكر، موضحًا أنها عبارة عن تنميل في الأطراف، وضعف الإحساس وتنميل بالقدم.

وأكد أن مريض السكر الذي يحافظ على نسبة السكر لديه في المعدلات الطبيعية، وأن يكون السكر التراكمي كل ثلاثة أشهر ما بين 6 و7، ويحافظ على زيارة الطبيب باستمرار لا يعاني من مضاعفات، مؤكدًا أن هذا هو حجر الزاوية.

وشدد على أنه يجب على مريض السكر أن يفحص قدمه باستمرار، ويلاحظ أي تغير في لونها، أو درجة حرارتها، أو يلحظ وجود تقرحات أو جروح صغيرة بها، كما يجب عليه أن يفحص قدميه عن طريق المرآة.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة في الزمالك.. تعرف على الغائبين عن مواجهة الرجاء البيضاوي بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 53 دقيقة

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مدرب الوداد يتوعد الأهلي قبل موقعة نصف النهائي

منذ ساعة و 23 دقيقة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 14 ساعة

محمود وادي ينضم لبيراميدز

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

06:58 م

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

04:29 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»