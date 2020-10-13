الخارجية الأمريكية تطالب أنقرة بوقف استفزازاتها المتعمدة في شرق المتوسط

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:22 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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طالبت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، تركيا بوقف استفزازاتها المتعمدة في شرق المتوسط حيث أرسلت أنقرة مجددا سفينة لاستكشاف الغاز ما قد يؤجج الأزمة مع اليونان.

 

وفي بيان شديد اللهجة قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تستنكر قرار تركيا الذي جاء عقب تراجع التوتر مع اليونان.

 

وقالت المتحدثة باِسم وزارة الخارجية مورغان اورتاغوس في بيان "نطالب تركيا بوقف هذا الاستفزاز المتعمد والبدء فورا بمباحثات تمهيدية مع اليونان".

 

وأضافت أن "إعلان تركيا الأحادي يؤجج التوترات في المنطقة ويعقد بشكل متعمد استئناف محادثات تمهيدية مهمة بين حليفينا في حلف شمال الأطلسي اليونان وتركيا".

 

واعتبرت أن "الإكراه والتهديدات والترهيب والأنشطة العسكرية لن تحل التوترات في شرق المتوسط".

 

وكانت تركيا قد أرسلت سفينة استكشاف إلى مياه متنازع عليها ترافقها بوارج، مثيرة قلق قبرص واليونان اللتين قامتا بإجراء مناورات عسكرية.

 

وتراجع التوتر بعدما سحبت تركيا السفينة ووافقت على إجراء محادثات تمهيدية مع اليونان، لكن البحرية التركية قالت إن السفينة "عروج ريس" ستستأنف أنشطتها في المنطقة ما أثار غضب اليونان التي رفضت إجراء محادثات قبل سحب السفينة.

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تركيا امريكا الخارجية الامريكية أزمة شرق المتوسط

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