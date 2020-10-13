تراجع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:58 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تراجع كبير أصاب أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي والتطورات الاقتصادية.

وزادت الضغوط على المعدن الأصفر مع قوة الدولار الأمريكي خلال التعاملات، وسط عدم اليقين بشأن حزمة التحفيز وبعد بيانات اقتصادية.

وكشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنحو 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي لكن بوتيرة أقل من الشهر السابق له.

من جانبه، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، لكنه حذر من التعافي البطيء مع استمرار وباء كورونا.

وتستمر حالة عدم اليقين بشأن التعافي الاقتصادي العالمي خاصة مع استمرار زيادة إصابات كورونا في الاقتصاديات الكبرى.

وبحلول الساعة 2:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.9 بالمائة أو ما يعادل 34.30 دولار إلى 1894.30 دولار للأوقية.

في حين انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.6 بالمائة عند مستوى 1891.71 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 93.48.

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