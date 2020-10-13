الإعلان عن تميمة بطولة طالبات المدارس للكرة النسائية

بدأت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية، الحملة الترويجية للبطولة التنشيطية الاولى لطالبات المدارس لإعتماد الحافز الرياضي بالتعاون مع وزراة التربية والتعليم متمثله في الدكتورة إيمان حسن رئيس الادارة المركزية للانشطة الطلابية، ونائب رئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية بالوزارة.





وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بالتنسيق مع لجنة تطوير الكرة النسائية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن عبد اللطيف إمام عن التميمة الخاصة بالبطولة وجاءت مُستوحاه من صورة طالبة مدرسية للتعبير عن شعار البطولة الأولى من نوعها.





وتقام البطولة باحد فنادق القاهرة على مدار 3 ايام بداية من الخميس 15 أكتوبر الجاري وتنتهي السبت بمشاركة 14 منتخب مدرسي من مخنلف المحافظات وتم تقسم فرق البطولة على 4 مجموعات.





وبذلت الدكتورة سحر عبد الحق جهوداً مضنية منذ يناير الماضي من أجل تنظيم تلك البطولة وهي الاولى من نوعها في تاريخ الكرة النسائية منذ تدشين اللعبة في مصر مطلع التسعينيات.





واكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ان الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد كبير من بروتوكولات التعاون على الصعيدين الدولى والمحلي مع المنظمات والهيئات المختلفة.