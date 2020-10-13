وزير التعليم يلتقي مدير منظمة اليونيسف في الشرق الأوسط لبحث التعاون المشترك

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استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السيد تيد شيبان مدير منظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بديوان عام الوزارة، والوفد المرافق لمناقشة مجالات التعاون المشتركة.



حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم إنجي مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والدكتورة نرمين النعماني مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومن منظمة اليونيسف السيد جيرمي هوبكنز ممثل اليونيسف في مصر، وأميرة فؤاد مدير قطاع التعليم في اليونيسف.



ورحب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالحضور في بداية الاجتماع، مثنيًا على مجهودات منظمة اليونيسف كشريك ضخم في تحقيق منظومة التعليم المصري بجميع الاتجاهات، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء، وخاصة مع من هم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ لما لذلك من أثر عظيم في تكوين القدرات الذهنية، وتكوين الشخصية، واكتساب السلوك الاجتماعي.



وأوضح أن الوزارة تسعى إلى اكتشاف الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم تعليميًّا، وثقافيًّا، واجتماعيًّا؛ حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم، والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع، فضلًا عن عقد العديد من ورش العمل بهدف تدريب المعلمين والإخصائيين على تنمية القيم الإنسانية لدى أطفالنا بالمدارس.



ووجه السيد تيد شيبان مدير منظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشكر للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قيادته وإيمانه بفكر تطوير منظومة التعليم في مصر، وما حققته الوزارة استعدادًا للعام الدراسي المقبل.



وأضاف تيد شيبان، أنه على ثقة تامة بأن مصر ستشهد تحولات كبيرة في التعليم وتستفيد منها وتعتز بها خاصة بعد الانتهاء من خطة نظام التعليم الجديد.