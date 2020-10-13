رئيس الاتحاد الأوروبي يصدم جماهير كرة القدم بشأن يورو 2021

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن كأس الأمم الأوروبية (يورو 2021) من المحتمل أن يُقام بدون حضور الجماهير بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لشبكة "أيه.أر.دي" الإعلامية :" لدينا أفكار حول إقامة البطولة بحضور جمهور، وبدون حضور الجمهور، وحضور 30، 50 ، 70 في المئة من سعة الملاعب".

وتأجلت بطولة أمم أوروبا، التي كانت ستقام للمرة الأولى في 12 مدينة أوروبية، لمدة عام لتقام في صيف 2021 بسبب وباء فيروس كورونا.

ورغم تزايد أعداد المصابين بالفيروس عبر أوروبا تبقى خطة إقامة البطولة عبر المدن المختارة قائمة.

وقال سيفرين، الذي أقر بوجود صعوبات :"حاليا نحن نخطط لليورو كما كنا نريدها بالضبط".

وكان سيفرين حذرا عندما تم سؤاله إذا كان من الممكن أن تتبع اليورو الصيغة الطارئة التي اتبعتها بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الماضي، بإقامة المنافسات في مدينة واحدة داخل "فقاعة".

وقال سيفرين إن اليويفا لا يفكر في هذا الأمر، ولكن يمكن أن يتم تنفيذ الامور بشكل مختلف.

وهناك بعض الدول التي يمكنها أن تستضيف مثل هذا الحدث في وقت قصير من بينها ألمانيا، التي تستضيف يورو 2024.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ ساعة و 18 دقيقة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة محمود الليثي وزوجته ووالداته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

سر تراجع الأهلي عن صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 5 ساعات

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 13 ساعة

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

محمود وادي ينضم لبيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد حسن يوجه نصيحة للزمالك بشأن "ساسي"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

04:29 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

04:50 م

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»