مدرب الوداد يتوعد الأهلي قبل موقعة نصف النهائي

أكد الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الوداد المغربي بإن لاعبي فريقه سوف يقاتلون أمام الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقان السبت القادم لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وفي تصريحات صحفية أدلى بها الأرجنتيني أكد: " سنقاتل أمام العملاق القاهري ويمتلك لاعبوا الفريق المغربي الكثير من الخبرات الإفريقية التي تُمكنه من إنتزاع بطاقة التأهل للدور النهائي".









وأضاف: " منحت اللاعبين راحة سلبية من التدريبات عقب الإنتهاء من بطولة الدوري التي خسرناها في اللحظات الأخيرة لصالح الرجاء من أجل إستعادة الأنفاس قبل المواجهة القوية ضد الأهلي".









يُذكر أن بعثة الأهلي قد سافرت اليوم للمغرب على متن طائرة خاصة وترأس رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب البعثة التي سيلحق بها التونسي علي معلول والانجولي جيرالدو دا سيلفا بعد الإنتهاء من المشاركة مع منتخبي بلادهما.



