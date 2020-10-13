2.3 مليار دولار سوق الحوسبة السحابية الخليجي بحلول 2024

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
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 تشهد دول منطقة مجلس التعاون الخليجي تزايد تبني استخدام التقنيات السحابية بفضل نمو استثمارات مزودي الخدمة ومتطلبات العمل عن بُعد وفقا لمؤسسة البيانات الدولية /IDC/.

ومن المتوقع أن تزيد قيمة سوق التقنيات السحابية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من الضعف بحلول عام 2024 حيث ستنمو من 956 مليون دولار أمريكي هذا العام إلى 2.35 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 25%.

وتم الكشف عن هذه النتائج في جلسة استضافتها مدينة دبي للتعهيد وناقشت خلالها تبني استخدام السحابة المسرعة وإدارة مراكز البيانات في المنطقة وركزت على أهمية الاستثمار في الخدمات السحابية والخدمات المشتركة لتحقيق النمو والاستقرار على المدى الطويل.

أدار الجلسة هاريش دانخي مدير أبحاث البرمجيات والسحابة الإلكترونية بالشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في IDC وشارك فيها سانتياجو فريتاس رئيس قسم التكنولوجيا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة أمازون ويب سيرفيسز /AWS/ وتانيا كوفال رئيس هيكلة الشركات والبنية التحتية ومكان العمل في بنك أبوظبي الأول وألكساندر أندرجنكو رئيس البنية التحتية في DA-Desk.

وتطرق الحوار إلى النمو الهائل للقطاع في بعض قطاعاته الفرعية رغم قلة إنفاق الشركات على تكنولوجيا المعلومات خاصة في البنية التحتية كخدمة /IaaS/ والمنصة كخدمة /PaaS/ والبرمجيات كخدمة /SaaS/ حيث نما الإنفاق بنسبة 32.7 % و 32 % و 24.1 % على التوالي.

وقال سانتياجو فريتاس إن هناك طلبا قويا على خدمات الحوسبة السحابية في المنطقة يأتي مدفوعا بجهود التنويع الاقتصادي ومجتمع شاب رقمي وتوجه العديد من الصناعات نحو الرقمنة كما أن التحول إلى السحابة تدعمه مزايا عدة أهمها عدم الحاجة للإنفاق المادي على البنية التحتية وسرعة الوصول إلى الخوادم ما يمكن الشركات من الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ بشكل أسرع أما الشركات الناشئة ورواد الأعمال فإن الخدمات السحابية تتيح لهم الوصول إلى التكنولوجيا نفسها التي تمتلكها الشركات الكبيرة.

وتعبيراً عن وجهة نظر أصحاب العمل، قالت تانيا كوفال: "للتقنية السحابة دور بارز في هيكلية المؤسسات ما يؤدي إلى إلغاء الخطوط الفاصلة بين مختلف الأقسام التشغيلية ضمن المؤسسة حيث تتيح إمكانية أكبر للنمو الوظيفي وزيادة المرونة كما تسهم في إتاحة الفرصة للموظفين لتعزيز مهاراتهم خلال مسيرتهم المهنية إلى جانب توطيد التواصل والتعاون بين قادة العمل وفرق عمل تكنولوجيا المعلومات.

بدوره تحدث ألكساندر أندرجنكو عن قوة السحابة وقدرتها على "تحويل البيانات الضخمة إلى قرارات تجارية واعية تستند إلى معلومات".

وحسب مؤسسة البيانات الدولية فإن 53 % من رؤساء أقسام المعلومات في المنطقة يسعون إلى تسريع جهود التحول الرقمي الحالية لتلبية احتياجات العملاء والأعمال في حين أن 23 % فقط يخططون لإبطاء أو وقف هذه المبادرات للتركيز على مهام تكنولوجيا المعلومات الأساسية ومن المتوقع أن تنفق الشركات العام الجاري في الإمارات 5.3 مليار دولار أمريكي على تقنية المعلومات لتأتي بالمركز الثاني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية التي ستسجل أعلى إنفاق والمقدر بحوالى 5.8 مليار دولار أمريكي.

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