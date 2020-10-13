تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»





علق الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار قناة «TEN» بمنعه من الظهور على شاشتها بعد شكوى النادي الأهلي لإدارة القناة من تجاوزاته ضد النادي.





وقال عبدالغني، إن القرار ليس صائبًا، مضيفاً أن النقد الرياضي مكفول، وأنه من خلال نقدي لم أذكر أسماء، سوى اسم جمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، ولم أكن أتصور أن يكون جمال جبر هو النادي، معربًا عن استهجانه لهذا الأمر.





وانتقد عبدالغني موقف النادي الأهلي قائلًا: «حين يظهر (عيل) -على حد وصفه- على قناة النادي الأهلي يتطاول على رمز من رموز النادي الأهلي، لم يحاسب، وانا من أعطيت النادي الأهلي عمري وحياتي، يتم منعي».





وأضاف: «إن عدلى القيعي انتقد محمود طاهر حين كان رئيسًا للنادي الأهلي على قناة النادي ولم يُحاسب، ومصطفي يونس أساء لكل من في النادي الأهلي قبل ذلك ولم يُحساب».





وحول موقف القناة، علق نجم النادي الأهلي: «إنه أمر غريب وعجيب، ولم يكن القرار متوقعًا، وإنه يجب على القناة أولًا أن تراجع ما قُلته».





وأضاف: «النادي الأهلي قدم شكوى في حقي لدى القناة، فيما أنه لم يُصدر بيانًا حين رحل لاعبوه الكبار»، وتابع: «هم الكلمتين اللي قولتهم وجعوهم أوي كده، هم ضعاف للدرجة دي».





واختتم قائلًا: «إن الرياضة تقبل النقد، وإنها متنفس للناس، وإن منع النقد يضر بالرياضة المصرية».





كانت قناة «TEN» أعلنت عن منع مجدي عبدالغني من الظهور على شاشة القناة، بعد شكوى من النادي الأهلي، ذكر فيها أن برنامج «البريمو» يخالف مواثيق الشرف الإعلامي ويخالف القواعد المنظمة، وأن ضيف البرنامج الدائم مجدي عبدالغني يهاجم النادي الأهلي ومسؤوليه وقياداته دون مبرر، ويهدف إلى هدم الكيان وزعزعة استقراره.



