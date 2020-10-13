عودة "زعيم الفلاحين".. تاريخ مشاركات غزل المحلة في الدوري الممتاز وأبرز انجازاته

حسم فريق غزل المحلة تأهله للدوري المصري الممتاز للمرة 47 في تاريخه، بعدما تغلب على فريق الأوليمبي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني.





ورفع غزل المحلة رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، متفوقا على فريق فاركو الذي احتل وصافة الترتيب برصيد 45 نقطة، ليعود "الفلاحين" مجددًا لدوري الأضواء والشهرة بعد غياب 4 سنوات حيث كانت آخر مشاركة لهم بالبطولة موسم 2015 / 2016.





تاريخ تأسيس غزل المحلة





تأسس نادي غزل المحلة عام 1936 بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كشركة وطنية مصرية بقيادة الاقتصادي الوطني الراحل طلعت حرب وبدأت ممارسة الكرة بين بعض الخبراء الإنجليز الذين يعملون بالشركة مع بعض العمال المصريين ثم كان إنشاء استاد الغزل في عام 1947 ليشارك الفريق الخاص بالشركة في دوري الشركات في ذلك الوقت ثم بدأت مشاركاته في الدوري الممتاز.





مشاركات غزل المحلة بالدوري الممتاز





غزل المحلة شارك في بطولة الدوري المصري الممتاز 46 مرة قبل عودته لدوري الأضواء والشهرة مجددًا بالموسم الحالي، وكانت أولي مشاركاته بالبطولة موسم 1956 / 1957، أما آخر مشاركاته كانت موسم 2015 / 2016 قبل عودته مجددًا للمشاركة مع الكبار في الدوري الممتاز بالموسم المقبل.





خاض غزل المحلة طوال تاريخ مشاركاته في بطولة الدوري الممتاز 1163 مباراة، حقق الفوز في 378 مباراة، وتعادل في 412 مباراة، وخسر 373 مباراة، سجل 1120 هدفا، واستقبلت شباكه 1082 هدفا، بينما حصد 1310 نقطة خلال مشواره بالبطولة المحلية.





توج غزل المحلة بلقب بطولة الدوري الممتاز مرة وحيدة طوال تاريخه موسم 1972/1973، بينما حقق مركز الوصيف مرة وحيدة، واحتل المركز الثالث 5 مرات، والمركز الرابع 8 مرات، والمركز الخامس 4 مرات.





يتصدر قائمة هدافي غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز نجم الفريق السابق محمود المشاقي وهو الهداف التاريخي للفريق بالبطولة وسجل 61 هدفا، بينما يأتي بالمرتبة الثانية بقائمة هدافي "الفلاحين" بالدوري محمد عماشة وسجل 55 هدفا، ثم خالد عيد وسجل 46 هدفا.





بعيدا عن الدوري الممتاز، صعد غزل المحلة لنهائي بطولة كأس مصر 6 مرات طوال تاريخه، ولكنه لم يتوج باللقب اطلاقا، كما شارك في كأس السوبر المحلي مرة وحيدة عام 2001 وخسر 2-1 أمام الزمالك،





انجازات غزل المحلة الإفريقية والعربية





شارك غزل المحلة في البطولات الإفريقية 3 مرات سابقة، حيث شارك في دوري أبطال إفريقيا 1974، ووصل للمباراة النهائية وخسر لقب البطولة أمام فريق كارا الكونغولي بعدما خسر ذهابا وايابا 4 -2، 2-1 على الترتيب.





كما شارك في دوري أبطال إفريقيا 1975، ولكنه ودع منافسات البطولة من الدور نصف النهائي على يد فريق اينوجو رينجرز النيجيري، بعدما فاز ذهابا 3-1، وخسر في الاياب 3-0.





وخاض "زعيم الفلاحين" منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 2002، وصعد للدور ربع النهائي ولكن ودع البطولة على يد فريق كوتوكو الغاني بعدما خسر ذهابا 3-0، وفاز ايابا 4-2.





ويعد محمد عماشة هداف غزل المحلة في البطولات الإفريقية وسجل 7 أهداف.





وشارك فريق غزل المحلة في البطولة العربية للأندية أبطال الكأس في تونس عام 1996 وحصل على المركز الثالث.