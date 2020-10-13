السكة الحديد يهزم بهتيم ويتأهل للقسم الثاني





لعب فريق السكة الحديد اللقاء بشكيل ضم محمد جمال، حازم شعيب،حسن بشندى، محمود أكمل،المتولى محمود، فوزى الكاشف،فوزى مجدى، عبد العليم السيد ،محمد عبد الفتاح شولا،حمودى عبد المحسن، أحمد عارف توتى.



وتواجد في البدلاء : ابراهيم شعللها، محمد عاطف، مصطفى عبد ربه، امادو كونى،أحمد عبد المنعم كشرى، محمد رمزي ومهاب ياسر.



بينما فريق بهتيم لعب بتشكيل تكون من محمد رفعت، أحمد مسلم، إسلام أحمد، إبراهيم حسن، أحمد غريب، محمد مجدى، عبد الخالق

سبيكة، احمد مديح، أحمد جمال، إسلام أحمد، محمد صابر.







وتواجد في البدلاء : أحمد عادل، حسين أحمد،علاؤ الدين،حسام الدين ، وكريم محمد،وليد عطا، محمد زيدان، محمود احمد,





انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة الحديد بهدف نظيف سجله فوزي الكاشف في الدقيقة 7 من الشوط الأول واضاف امادو كونى الهدف الثاني في الشوط الثاني.

واسفرت نتائج الجولة الـ 29 عن ما يلي : واسفرت نتائج الجولة الـ 29 عن ما يلي :



فوز العبور على فريق ألماظة بهدفين نظيفين

وتعادل البلاستيك مع الاميرية بدون أهداف

فوز بنها على المرج بهدفين نظيفين سجلها ايمن رشاد ويليام.

فوز فريق طوخ على فريق بطا بهدفين دون رد٠

فوز فريق الشمس على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف

فوز فريق اتحاد الشرطة على فريق سراى القبه بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ترتيب المجموعة الـ 6



1- السكة الحديد 56 نقطة

2- البلاستيك 49 نقطة

3- مصر للتأمين 47 نقطة

4- العبور 45 نقطة

5- الشرطة 43 نقطة

6- الشمس 42 نقطة

7- ألماظة 40 نقطة

8- شباب بطا 38 نقطة

9- بهتيم 37 نقطة

10- المرج 32 نقطة

11- بنها 32 نقطة

12- طوخ 31 نقطة

13- الاميرية 26 نقطة

14- الغايه 25 نقطة

15- سراى القبه 6 نقاط

ويدير اللقاء الحكم أحمد صالح حكم ساحه وتامر سيد مساعد أول وأحمد زكي مساعد ثانى

صعد فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور إلى دوري القسم الثاني بعد فوزه على فريق بهتيم بهدفين نظيفين، بالجولة قبل الأخيرة، للمجموعة السادسة، من القسم الثالث.