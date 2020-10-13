لتجنب الحوادث.. محافظ الإسكندرية: إنشاء مطبات على طريق المحمودية لحين تطوير الكباري

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن تطوير كوبري المشاه في طريق محور المحمودية، مشيرًا إلى أن الكوبري سيكون مزود بمصعد كهربائي في النزول والصعود، وأن ذلك الأمر سيكون خلال شهور.

وأضاف المحافظ خلال جولته اليوم الثلاثاء أن تطوير الكوبري استجابة للمواطنين من خطر الطرق السريعة أثناء العبور، منوهًا في ذات الوقت أنه سيتم انشاء مطبات بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الكوبري، وذلك بهدف تهدأة سرعة السيارات. 

وتحدث أن تلك الاجراءات قبل بدء العام الدراسي الجديد، بحيث تحقق العبور الآمن للمشاة أمام المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وقد استمع المحافظ إلى شكاوي المواطنين.

وأوضح المحافظ في تصريح صحفي أن طريق محور المحمودية يعد من الطرق السريعة، وأن كباري المشاة غير ذات جدوى للمواطنين بسبب ارتفاعها خاصة لفئة كبار السن.

وفي ذات السياق، أعلنت المحافظة عن استجابتها لشكاوي المواطنين من انتشار مركبة التوك توك، وأنها قامت بحملة مكبرة على مستوى المحافظة، ورفعت عدد من المركبات من خلال إدارة المرور من الطرق.

وأمر أمس الأثنين محافظ الإسكندرية إزالة كافة اعلانات المرشحين لانتخابات مجلس النواب من كورنيش البحر، وذلك خلال جولة مفاجئة قام بها مساء اليوم الأثنين على خط الكزرنيش.

وقد وجه بإزالة كافة الاعلانات دون استثناء بين كافة المرشحين، بقوله"اعلانات المرشحين على الكورنيش ممنوع نهائيًا، لأن الكورنيش للمواطنين"، وقد وجه بضرورة صدور تراخيص لاعلانات الجانبية.
أعلنت محافظة الإسكندرية عن الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية لمجلس النواب، والتى جاء أهمها ضرورة إخطار رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، ومسئولى أقسام الإعلانات بتلك الجهات بها.

وأكدت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها، ضرورة قيام المرشح بالتقدم بطلب وضع لافتات الدعاية الانتخابية إلى الحى موضح به الشوارع التى سيقوم بالدعاية فيها، والمدة المطلوبة، وإرفاق صورة من خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات، وصورة الرقم القومى سارية وأصل التوكيل للوكيل مع سداد مبلغ 10000 جنيه تأمين.
وفى حالة الإعلان عن الدعاية فى أحياء مشتركة يكون سداد قيمة التأمين لكل حى على حدة، عدم قيام المرشح بوضع اللافتات فى طريق الكورنيش بأكمله والميادين الواقعة عليه فيما عدا المرخص منها الصادرة من المركز النموذجى لخدمات المشروعات، عدم وضع الإعلانات على النصب التذكارية والتماثيل الموجودة بالميادين أو الحدائق العامة.

وكذلك عدم وضع أى ملصقات على المبانى الحكومية أو التابعة للجهات والهيئات العامة والدواوين ومقار الأحياء، عدم وضع اللافتات بالحدائق العامة المخصصة للجمهور،عدم وضع اللافتات بعرض الشارع وإنما موازية لاتجاه الشارع على الأجناب، السماح بوضع اللافتات فى الشوارع الفرعية.


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