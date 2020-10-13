محافظ القليوبية: الكشف على 401 ألف مواطن للحد من مخاطر الأمراض المزمنة

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، الوحدة الصحية بقلما التابعة لمركز ومدينة قليوب، لمتابعة مبادرتي الأمراض المزمنة وتنظيم الأسرة يرافقه الدكتور حمدي الطباخ مدير مديرية الصحة بالقليوبية، ومجدي نجاح رئيس مدينه قليوب.



وقال محافظ القليوبية، إنه من خلال مبادرة الأمراض المزمنة، فقد جرى فحص401 ألف مواطن بنطاق المحافظة، بهدف الاكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لأمراض الكلى من الأمراض المزمنة، موضحا إلى أن المبادرة تستهدف 1167384 مواطن ومواطنة، وذلك عبر 11 إدارة صحيه و495 فرقة تعمل بالمحافظة.



وبالنسبة لمبادرة تنظيم الأسرة فجرى فحص 30 ألف سيدة، حيث انطلقت المرحلة الأولى يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر، وتستمر حتى الخميس 15 اكتوبر بإدارات طوخ، والقناطر الخيرية، والعبور، وكفر شكر، وقليوب، وحي شرق شبرا الخيمة، وستنطلق المرحلة الثانية يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر، وسوف تستمر حتى الخميس الموافق 22 أكتوبر بإدارات بنها، وقها، وشبين القناطر، والخانكة، وحي غرب شبرا الخيمة، حيث تستهدف الحملة الكشف على السيدات في سن الإنجاب، والتي تصل إلى 974126 سيدة، وذلك عبر 11 إدارة صحية، و205 عيادة تنظيم أسرة بالوحدات الثابتة، و18 عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة، بها العديد من الخدمات مثل السونار والباطنة والأطفال، لافتا إلى أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدًا أنه جرى توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020.



وأكد الهجان، على تمام استعداد الوحدات الصحية، والمراكز الطبية، والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية، لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان، مضيفًا إلى أن الحملة تجرى من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة.



وشدد الهجان خلال جولته بالوحدة الصحية على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة، وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة، وتوفير القوى البشرية اللازمة لمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج.