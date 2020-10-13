11 رسالة جديدة من وزيرة الصحة عن كورونا: هكذا نستعد للموجة الثانية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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خلال تواجدها بمؤتمر صحفي في مقر منظمة الصحة العالمية، حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على الإدلاء بعدة رسائل هامة بشأن فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-١٩".

يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

وتعمل وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الحالية على المشاركة في تجارب من أجل الوصول إلى لقاح يقضي على وباء كورونا التاجي المستجد "كوفيد-١٩" الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الأخيرة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي ادلت بها وزيرة الصحة بشأن كورونا:

- 85% من حالات الإصابة بكورونا يتم عزلها منزليا للعلاج من كورونا.

- يوجد حاليا 61 معملا بطاقة 30 ألف عينية يوميا لتحليل إصابات كورونا، وخلال أسبوع سيتم زيادة المعامل إلى 81 معملا بطاقة 50 ألف تحليل يوميا.

- مصر وفرت المستلزمات والأجهزة الطبية استعداد للموجة الثانية، كما تم الاستعداد الجيد لموسم الدراسة منعا لعدوى كورونا.

- تم زيادة مقاعد الخط الساخن إلى 800 مقعد وربط مركزى لغرف العمليات الخاصة بكورونا.

- يوجد 320 مستشفى ويوجد 58 مستشفى حميات وصدر وبالإضافة إلى 19 مستشفى عزل ستتولى استقبال المصابين فى الموجة الثانية.

- تم إجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا فى مصر على 2300 شخص حتى الآن بينهم 1770  خضعوا للبحث بشكل كامل، وتم استبعاد 498 متطوعا لعدم لياقتهم.

- قمنا بتطوير 45 مستشفى من مستشفيات الحميات والصدر وجارى تطوير المستشفيات الباقية لأنها تمثل خط الدفاع الأول للحماية من المرض.

- الأطفال أقل فئة تصاب بكورونا وتتأثر به وأكثر فئة تحمل الفيروس وتم الانتهاء من الأدلة الارشادية لحماية الأطفال من العدوي.

- الأولوية للذين يحصلون على لقاح كورونا فور ثبوت فاعليته ستكون للفريق الطبى والعاملين فى الحجر الصحى، والأولوية الثانية ستكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المناعية.

- مصر تعتمد حاليا على اللقاحات الصينية وفى حال توفير لقاح أخر سيتم توفير اللقاح بشكل سريع للمصريين .

- الرئيس عبد الفتاح السيسى داعم كبير لتجارب من أجل الإنسانية الخاصة بالتجارب السريرية على لقاح كورونا، خاصة التى تجرى فى مصر.

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