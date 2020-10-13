التضامن: لا صحة لوجود أعمال تعذيب لأطفال دار الفتوح بالشيخ زايد

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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع بسرعة التحرك لكشف ملابسات الواقعة وفتح تحقيق فيما تردد، ردا علي ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود تعذيب للاطفال داخل دار الفتوح بالشيخ زايد.



وعقب توجه فريق التدخل السريع لمقر الدار تبين حدوث مشاجرة بين فتاتين يتراوح عمرهما ما بين ١٠ و١١ عاما داخل الدار علي أسبقية الدخول لدورة المياه، وتطور الأمر لاعتداء كل منهما علي الاخرى، وتدخلت المشرفة علي الدار لإنهاء الواقعة، وهذا يفسر الاصوات التى ظهرت بمقطع الفيديو المنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي.



وتفقد فريق التدخل السريع الدار والتقي المشرفين والمسئولين عليه، حيث تم التأكد من عودة الأمور لطبيعتها، وان الأمر لم يتعد كونه مشاجرة بين فتاتين، وانتهي الأمر بينهما ولا توجد صحة لوجود اعمال تعذيب للاطفال بالدار.



وقد وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتحقيق مع المشرفة داخل دار الفتوح للتأكد من قيامها بدورها بشكل كامل، مشددة علي أنه في حال ثبوت تقصيرها في عملها سيتم إسناد الدار لمشرفة أخرى، وكذلك تغيير مجلس إدارة الجمعية المشرفة علي الدار.