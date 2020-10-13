ماذا فعلت فتاة التيك توك هدير الهادي بعد علمها بوفاة والدها؟

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شهدت جلسة محاكمة فتاة التيك توك هدير الهادي، أمام المحكمة الإقتصادية، في قضية الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، تعرض للفتاة للإغماء بعدما إنتابتها حالة من الصراخ والبكاء لعلمها بوفاة والدها.



وبدأت جلسة المحاكمة في الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء، بمرافعة المحامي عصام الطباخ دفاع المتهمة، حيث تحدث خلال مرافعته عن ملابسات وفاة والد الفتاة خلال الأيام الماضية قائلا: عقب تناول وسائل الإعلام القضية وتفاصيلها وأن الفتاة متهمة بالفيديو الجنسي والتحريض على الفجور تعرض والدها أثر ذلك للإصابة بسكتة دماغية أودت بحياته.



وبمجرد سماع المتهمة هدير بخبر وفاة والدها أنهمرت في الصراخ والبكاء داخل القفص وتعرضت للإغماء.



وعقب عودة الهدوء لقاعة المحاكمة، طالب الطباخ ببراءة موكلته هدير اصليا واحتياطيا إستنادا على بطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن لا جريمة.



ودفع الطباخ ببطلان إذن النيابة العامة لانعدام التحريات، وإنتفاء ماديات الجريمة المنصوص عليها في المادة 278 عقوبات والخاصة بالفعل الفاضح، وبطلان تحريات مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر.



كما دفع بتلفيق الاتهام من جانب ضابط الواقعة، وبطلان إعترافات المتهمة بمحضر الضبط، وإنتفاء ماديات الجريمة المنصوص عليها بالمادة 178 عقوبات والخاصة بنشر صور خادشة للحياء العام.



وخلال الجلسة ادعى أحد الصيادلة مدنيا ضد هدير وقام بالاعلان بالدعوى المدنية، وعقب ذلك قررت المحكمة، تحديد جلسة 27 أكتوبر الجارى للنطق بالحكم على المتهمة.



كانت قد قررت اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح (محبوسة) الشهيرة باسم هدير الهادي فى القضية رقم 762 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة لجلسة 27 اكتوبر الجاري للحكم عليها وذلك لمعاقبتها بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.



كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات القبض على فتاة تدعى هدير الهادى؛ لاتهامها بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها فيديوهات خادشة للحياء. البداية جاءت برصد الادارة العامة لحماية الاداب إدارة الفتاة حساباتها الشخصية ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، وتمثل اعتداء على القيم والمبادىء الأسرية والإجتماعية لما تحمله فى طياتها من دعوة للتحريض على الفسق؛ سعيًا وراء الاستفادة المادية.



عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية مشتركة من ضبط الفتاة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبتفتيش مسكنها ضبط هاتف محمول محمل عليه مقاطع فيديو للمتهمة ذات محتوى خادش للحياء العام ومستلزمات تصوير تستخدمها المتهمة فى إعداد مقاطع الفيديو المُخلة الخاصة بها.



وبمواجهتها أقرت بإنشائها حسابات إلكترونية على بعض التطبيقات، فضلًا عن قناتين على أحد مواقع التواصل الاجتماعى تقوم من خلالهم بإعداد وتصوير وبث مقاطع ذات محتوى خادش للحياء، لتحقيق نسب مشاهدة عالية؛ بهدف الحصول على استفادة وربح مادى.



كما أقرت الفتاة باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

