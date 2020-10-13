القلق يسيطر على المنتخب البرتغالي بعد اصابة رونالدو بكورونا

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس وقائد المنتخب البرتغالي للإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " بعد أن جاءت نتيجه مسحته إيجابية.









وكان الاتحاد البرتغالي قد أعلن إصابة رونالدو بالفيروس اللعين ودخوله للحجر الصحي على الرغم من أنه لم تظهر عليه أي اعراض ، ليتأكد بذلك غيابه مع مواجهة السويد المقرر لها يوم غداً الأربعاء.









وقال موقع " توتو ميركاتو " إن رونالدو تواجد يوم أمس الإثنين في عشاء المنتخب مع باقي زملائه وهو الذي حضره جميع اللاعبين.









في الوقت الذي ظهر فيه جميع اللاعبين الذين حضروا العشاء بدون إرتداء أقنعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد الأمر الذي يجعل إصابة الدون بمثابة تفشي للفيروس بين لاعبي المنتخب.



