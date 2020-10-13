وزارة الشباب تنظم ملتقى دعم البطل الرياضي في الدراما الفنية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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تنظم وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، ملتقى دعم البطل الرياضي في الدراما الفنية، وذلك بحضور نخبة من كبار الفنانين والمخرجين والكُتاب والإعلاميين والشخصيات العامة وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة يوم الاثنين الموافق ١٩ أكتوبر الجاري.

ويهدف الملتقى الذي تنظمه الإدارة العامة للتسويق والإستثمار الرياضي إلى عرض النماذج الرياضية المصرية المميزة والتي يمكن تناولها وعرضها من خلال الأعمال الفنية والدرامية كنماذج ترمز للقدوة وقصص نجاح وكفاح في الحياة العلمية والعملية والرياضية للشباب المصري.

يذكر أن الإدارة العامة للتسويق والإستثمار الرياضي نظمت عددا من الملتقيات والمنتديات الافتراضية خلال الفترة الماضية والتي كان أبرزها الملتقى الدولي الأول للتسويق والإستثمار الرياضي في صناعة الرياضة، والمنتدى الاول لتسويق المعسكرات العربية والذي كان أبرز توصياته تدشين أولمبياد البحر الأحمر بمشاركة كافة الألعاب الأولمبية على أن يقام بإحدى الدول المطلة على البحر الأحمر مصر السعودية في دورته الثانية.

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