لم يخسر على ملعبه.. مشوار الزمالك في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الرجاء المغربي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يخوض فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل ضد فريق الرجاء الرياضي المغربي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تأهل الزمالك للدور نصف النهائي بعد تجاوز عقبة الترجي التونسي في ربع نهائي البطولة بعد الفوز عليه ذهابا 3-1، والخسارة ايابا 1-0، بينما صعد فريق الرجاء على حساب مازيمبي الكونغولي بعدما تفوق عليه في مجموع المباراتين بنتيجة 2 – 1.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 18 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء في المغرب، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين في مصر يوم 24 من الشهر الجاري.

خاض فريق الزمالك 12 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، فاز الفريق الأبيض في 6 مباريات، وخسر 3 مباريات وتعادل في مثلها، سجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

ويستعرض "الفجر الرياضي" مشوار الزمالك في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الرجاء المغربي:-

- دور الـ64:
الزمالك 7 – 0 ديكيداها الصومالي
الزمالك 6 – 0 ديكيداها الصومالي

- دور الـ32:
الزمالك 1 – 2 جينيراسيون فوت السنغالي
الزمالك 1 – 0 جينيراسيون فوت السنغالي

- دور المجموعات:
الزمالك 0 – 3 مازيمبي الكونغولي
الزمالك 2 – 0 أول أغسطس الأنجولي
الزمالك 1 – 1 زيسكو يونايتد
الزمالك 2 – 0 زيسكو يونايتد
الزمالك 0 – 0 مازيمبي الكونغولي
الزمالك 0 – 0 أول أغسطس الأنجولي

- الدور ربع النهائي:
الزمالك 3 – 1 الترجي التونسي
الزمالك 0 – 1 الترجي التونسي

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