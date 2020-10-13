حبس صاحب مقهى و 5 فتيات آخريات لتقديم المتعة الحرام فى المنصورة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قررت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حبس صاحب مقهى و5 فتيات لتقديمه الفتيات لراغبى المتعة الحرام 4 أيام على ذمة التحقيقات.

و تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود معلومات لقسم مباحث مكافحة جرائم الآداب بالدقهلية والتى تفيد بقيام صاحب "كافيه" بشارع "جيهان دائرة قسم شرطة أول المنصورة، لبعض فتيات الليل وعرضهن على رواد المقهى من راغبي المتعة الحرام.

وبتقنين الإجراءات والتحريات التى أجراها العقيد أحمد رمضان، رئيس مباحث الآداب، والمقدم أحمد شبانة، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، والتى أكدت صحة المعلومات.
وتم إعداد قوة أمنية من مباحث الأداب ومباحث قسم أول المنصورة وبمداهمة المقهى تبين وجود 5 من فتيات الليل والساقطات فى أوضاع مخلة بالأداب العامة ويرتدين ملابس فضاحة وخادشة للحياء العام تقوم إحداهن بالتراقص أمام مرتادى المقهى وال 4 فتيات الأخريات يقومون بخدمة مرتادى المقهى بطريقة توحى للفسق وتخدش الحياء وفتيات أخرى مع بعض الشباب فى أوضاع مخلة بالآداب العامة وتشغيل قنوات مشفرة تعرض فتيات بملابس فاضحة خادشة للحياء.

وتمكنت القوات من ضبط "طارق وم 37 سنة، وشيماء ص م 35 سنة، ربة منزل مقيمة حوض البشطمير، والمسئولة عن جلب الفتيات إلى المقهى وآية ي م 24 سنة ربة منزل ومقيمة بناحية سيدي ياسين وهاجر ج ع سنة طالبة ومقيمة عزبة الشناوي، وغرام أ ع 23 سنة مقيمة بشارع كلية الآداب وأسماء ع ع 34 سنة ربة منزل مقيمة بمساكن النفق - طلخا،شاشتى عرض، ومبلغ مالي 10 آلاف جنيه، بحوزة صاحب المقهى..

وبمواجهة صاحب المقهى بما أسفرت عنه عملية الضبط وتحريات المباحث أقر بوجود علاقة صداقة بينه وبين الفتيات قررو بقيام الولى بإستقطابهن مقابل مبالغ مالية وإعتيادهن التواجد بالكافيه لجذب الشباب والترويج للمكان والاتفاق مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي.
وتحرر عن ذلك المحضر وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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