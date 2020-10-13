٥٤٠ جهازاً لوحياً من جمعية " بناء" لتمكين أبنائها الأيتام

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:16 م
جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
الفجر السعودي
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وزعت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ٥٤٠ جهازا لوحيا على مستفيديها من الطلاب والطالبات الذين يدرسون بمراحل التعليم العام والجامعي ضمن حملة " نبني مستقبل الأيتام " .

 

وأوضح مدير عام الجمعية عبد الله الخالدي أن حملة " نبني مستقبل الأيتام " تهدف الى تأمين 1061 جهاز لابتوب وجهازا لوحيا في المرحلة الأولى ، وتعمل على استكمال المرحلة الثانية ليصل عدد الاجهزة التي تسعى الجمعية لتأمينها 3500 جهاز .

 

ولفت إلى أن مبادرة "نبني مستقبلهم " تسعى لتمكين الأيتام المنتسبين للجمعية من مواصلة تعليمهم عن بعد في ظل ظروف جائحة كورونا ، وتضمنت المبادرة توزيع 380 جهاز حاسب آلي على الأيتام بتكلفة تقدر قيمتها بـ 350 ألف ريال اضافة الى 374 شريحة بيانات .

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