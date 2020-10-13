دراسة إقامة احتفالية مصرية إيطالية في ذكرى إنقاذ معبد فيلة بأسوان

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير جيامباولو كانتيني سفير دولة ايطاليا بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون الآثري والسياحي بين البلدين.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالتأكيد على علاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين مصر وإيطاليا في كافة المجالات، خاصة المجال السياحي والاثري، حيث أن السوق الإيطالي من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة لمصر، كما ان هناك تعاون علمي وثيق في مجال ترميم الآثار والاكتشافات الأثرية.

وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية تنظيم احتفالية بمحافظة أسوان للاحتفال بمرور 40 عاماً علي عملية انقاذ معبد فيلة بأسوان، والتي قامت بها البعثة المصرية الايطالية ضمن حملة انقاذ معابد النوبة.

كما تم بحث الفعاليات التي سيتم تنظيمها علي هامش هذه الاحتفالية، والتي من بينها اقامة ورشة عمل بين كبرى منظمي الرحلات المصريين والايطاليين لبحث سبل جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالاضافة الي تنظيم ورشة عمل أخري لتدريب الأثريين والمرممين.

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