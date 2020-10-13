لاشين إبراهيم: نستهدف توصيل المعلومة القانونية لقضاة مجلس الدولة خلال إدارتهم للانتخابات (فيديو)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:17 م
رقية جمال
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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات البرلمانية ستكون تحت الإشراف القضائي الكامل.

وأضاف "إبراهيم"، خلال تصريحات تليفزيونية والمذاعة ببرنامج "الآن" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات خطوة جادة نحو ترسيخ الديمقراطية في مصر.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الندوة التي عقدت للهيئة ومجلس الدولة حول الإشراف القضائي على الانتخابات تهدف لتوصيل المعلومة القانونية الصحيحة لقضاة مجلس الدولة في إشرافهم وإدارتهم للانتخابات سواء باللجان الفرعية أو العامة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، في كلمته خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة وبمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس، إن الدعوة لعقد هذه الندوة في هذا التوقيت الذي تفصلنا فيه عن بدء الاقتراع أيام معدودات، يعكس دراية القائمين عليها بأهمية ممارسة الحياة السياسية، في إطار إعداد القضاة لانتخابات مجلس النواب.

وأضاف لاشين إبراهيم، أنه استقبل الدعوة بكل ترحاب، وحرص على ملاقاة القضاة، ووجه لهم في بداية حديثه التحية والقدير والاحترام، بافتتاح هذه الدور التدريبية، لا سيما وأن انعقادها يعطيها أهمية خاصة، كما وجه الشكر لتعاون رئيس مجلس الدولة مع الهيئة لتزويدهم بالمعارف والمهارات المنوط بهم في إطار من الاحترافية والمهنية.

و وجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال الندوة إرشادات عن كيفية تصرف رئيس اللجنة الفرعية باللجنة عند التسليم، وكيفية تصرف أعضاء اللجنة العامة خلال استقبال أعضاء اللجان الفرعية، لكى يستفيد الأعضاء الجدد من القضاة الذين تم تعيينهم بدفعه 2014 2015.

وقال المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الحديث لرؤساء لجان الفروع، قائلا "لا تتعجل في كتابه محاضر التجميع أو إثبات الانتخاب وتسليم الأوراق، نعلم أنك مجهد، فيجب أن تكمل العمل بجهد وإتقان وتفان، كما أن العضو في اللجنة العامة متواجد في لجنته وطاقته تُستهلك أمام الكم الهائل من الأوراق والمحاضر الانتخابية التي يتلقاها من اللجان الفرعية، وهو أيضًا منوط به احتواء كافة الأعضاء في اللجان الفرعية".

وأضاف، أن العبء في انتخابات مجلس النواب علي القاضي يكون مضاعفا أكثر من مجلس الشيوخ أو أي استحقاقات انتخابية أخرى، لزيادة الإقبال من المواطنين، كما وجه أيضًا لرئيس اللجنة العامة النصح بالتعامل بكل تعاون ولياقة كي يكمل هذا العرس الانتخابي.

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