ياسمين علي تتصدر تريند بعد ظهورها أمام الرئيس السيسي (صور)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدرت الفنانة ياسمين علي، تريند علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' وذلك بعد ظهورها أمام الرئيس السيسي، وبعد احياء أغنية "ألف
ليلة وليلة وحكايات كتيرة لولا الجيش المصري".


وظهرت ياسمين علي، فى الحفل مرتدية فستانًا يضم ألوان علم مصر، الأمر الذى أشاد به رواد مواقع التواصل الاجتماعى.


وقدمت ياسمين على، خلال الندوة الثقافية للقوات المسلحة اول امس الأحد، أغنية "ألف ليلة وليلة وحكايات كتيرة لولا الجيش المصرى كنا زى بلاد كتيرة"، بمشاركة الفنان مدحت صالح، مرتدية فستانًا يضم ألوان علم مصر، الأمر الذى أشاد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


وطرحت ياسمين علي، مؤخرًا، أغنية كتب التاريخ، بالتعاون مع شركة مصر للطيران، فى إطار الدعم المعنوى الذى حرصت الشركة، على تقديمه كدعم لكل الكوادر التى تواجه تفشى فيروس كورونا، وتعمل على الحد من انتشاره.
ياسمين علي تتصدر تريند بعد ظهورها أمام الرئيس السيسي (صور)
ياسمين علي تتصدر تريند بعد ظهورها أمام الرئيس السيسي (صور)

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