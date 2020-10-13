توقعات بنمو الناتج المحلي الأردني سالب 5 بالمئة للعام الحالي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
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توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الأردن علي عباس، نمو الناتج المحلي الإجمالي الاردني الحقيقي بنسبة سالب 5 بالمئة للعام الحالي وذلك في سياق المهمة الافتراضية الجارية بشأن المراجعة الأولى لمرفق التمويل الموسع للأردن.

واضاف في رد على استفسارات وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان فريق صندوق النقد الدولي سيأخذ بعين الاعتبار خلال مراجعاته، التطورات والمعلومات الجديدة، بما في ذلك البيانات المنشورة مؤخرا من دائرة الإحصاءات العامة والتي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام الحالي . 

وكان قد وافق صندوق النقد الدولي، في شهر نيسان الماضي على برنامج قرض يمتد لأربع سنوات بقيمة مليار و300 مليون دولار من أجل دعم الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي في الأردن.

ويركز البرنامج على زيادة فرص العمل، وتحفيز النمو والاستقرار المالي، وتحسين الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز الشفافية، وبالمقابل تحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال، بما في ذلك كلف الضمان الاجتماعي والطاقة، وتعزيز أدوات محاربة التهرب الضريبي والجمركي.

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