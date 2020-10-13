عاصي الحلاني يبدع في غناء "أيوه يا مصريين"

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شارك المطرب عاصي الحلاني، جمهوره بمقطع فيديو له أثناء أداه لأغنية "أيوه يا مصريين" ، وذلك أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة وذلك احتفالاً بحرب أكتوبر المجيدة. 


وتبياينت الكثير من التعليقات من قبل محبيه ومن أبرز التعليقات " أبدعت يا نجم".


أغنية "أيوة يا مصريين"، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زوم، وجاءت تلك الأغنية إهداء للشعب المصري في احتفالات السادس من أكتوبر.


والجدير ذكره أن عاصي الحلاني، انتهي من تسجيل أغنية تجمعة مع ابنة تحمل عنوان "حبيبى"، والمقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة بعدما تهدأ الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان بسبب الانفجار الذي حدث.


أغنية "حبيبي" التي تجمع عاصي الحلاني ونجله الوليد من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقى، ومن المقرر يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب ويتم طرحها ضمن ألبومه الجديد.


أخبار تهمك

سر تراجع الأهلي عن صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. إصابة محمود الليثي وزوجته ووالداته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ ساعة و 27 دقيقة

محمود وادي ينضم لبيراميدز

منذ أقل من ساعة

أحمد حسن يوجه نصيحة للزمالك بشأن "ساسي"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 10 ساعات

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

04:29 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

04:50 م

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»