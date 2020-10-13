عاصي الحلاني يبدع في غناء "أيوه يا مصريين"





وتبياينت الكثير من التعليقات من قبل محبيه ومن أبرز التعليقات " أبدعت يا نجم".





أغنية "أيوة يا مصريين"، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زوم، وجاءت تلك الأغنية إهداء للشعب المصري في احتفالات السادس من أكتوبر.





والجدير ذكره أن عاصي الحلاني، انتهي من تسجيل أغنية تجمعة مع ابنة تحمل عنوان "حبيبى"، والمقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة بعدما تهدأ الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان بسبب الانفجار الذي حدث.





أغنية "حبيبي" التي تجمع عاصي الحلاني ونجله الوليد من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقى، ومن المقرر يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب ويتم طرحها ضمن ألبومه الجديد.







شارك المطرب عاصي الحلاني، جمهوره بمقطع فيديو له أثناء أداه لأغنية "أيوه يا مصريين" ، وذلك أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة وذلك احتفالاً بحرب أكتوبر المجيدة.