عاصي الحلاني يبدع في غناء "أيوه يا مصريين"

View this post on Instagram

#ايوه_يا_مصريين 🇪🇬 #مصر #تحيا_مصر 🇪🇬 #عاصي_الحلاني 🔥😍❤️🇪🇬 #كلمات #احمد_علاء_الدين #الحان #سامر_ابو_طالب #توزيع #زوم @zoom_official @samerabotaleb @ahmadeldinne #assielhallani #eygpt 🇪🇬