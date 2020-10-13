غزل المحلة يهزم الأوليمبي ويتأهل للدوري الممتاز بعد غياب 4 سنوات

تأهل فريق غزل المحلة، للدوري الممتاز، عقب غياب 4 سنوات، بالقسم الثاني، إثر فوزه على فريق الأولميبي، بهدفين مقابل هدف، بالجولة الأخيرة، للموسم الحالي 2019-2020 بدوري القسم الثاني.





شهد اللقاء تقدم الفريق السكندري، بهدف كريسبو، في الدقيقة 13 ثم تعادل الفريق المحلاوي عن طريق اللاعب في الدقيقة 17.





ونجح محمود صلاح في إحراز هدف الصعود للممتاز قبل ختام الشوط الأول.





بذلك الفوز رفع الغزل رصيده إلى 47 نقطة، بالمركز الأول، بفارق نتقطتين عن فاركو الوصيف، ليصعد المحلة للقسم الأول.





وسقط بيلا في الخسارة من دكرنس بنتيجة 6-0 بملعب نبروة، أحرزهم باتريك أدو "هدفان" ، ابراهيم سليمان "هدفان" ، أحمد جمعه ، محمد شوقى.





وخسر دمنهور من أبو قير 2-4 حيث سجل للفائز، محمد علاء السيد "هدفين" ، كيرفالا، زيدان إسماعيل في مرماه، وسجل للفريق الدمنهوري أحمد متعب وأحمد العوضي.





وحقق الرجاء فوزا هاما على المنصورة بهدفين لهدف، سجلهما وائل فراج وطارق سالم، وسجل للبرتقالي هاني الطامي.

وحقق الحمام فوز كبير خارج ملعبه على المالية بنتيجة 2-3 عن طريق محمود أبو جودة هدفين، ومحمود زناتي هدف، وسجل للمالية، سعد بوصيلي وأحمد السيد زيزو.





وفاز فاركو على البلدية برباعية نظيفة، سجلها أحمد سعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 10 ، واضاف على بهيج في الدقيقة 15، وفي الشوط الثاني، أضاف النادي الساحلي هدفين عن طريق محمود عبد الله وأحمد حسين.





ترتيب المجموعة الثالثة





5- المنصورة 35 نقطة

6- أبو قير 33 نقطة

7- الرجاء 31 نقطة 8- الحمام 30 نقطة

9- الأوليمبي 27 نقطة

10- البلدية 25 نقطة

11- مالية كفر الزيات 8 نقاط

12- بيلا 5 نقاط 4- دمنهور 37 نقطة

1- غزل المحلة 47 نقطة2- فاركو 45 نقطة3- دكرنس 37 نقطة