شاهد.. رحاب الجمل تستعرض جمالها بصورة أبيض وأسود

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة رحاب الجمل، جمهورها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". 


حيث ظهرت "الجمل" في الصورة بإطلالة مبهجة بالأبيض والأسود ترتدى توب ابيض، وتركت شعرها الاسود الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة تبرز جمالها.


يذكر أن أخر ظهور لـ رحاب الجمل مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، والذي تدور أحداثه حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.


وكانت اخر اعمال رحاب الجمل السينمائية فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.

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