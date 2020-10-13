كان بيضربها دايما.. تحقيقات النيابة في واقعة قتيل الزيتون

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فتحت نيابة غرب القاهرة الكلية تحقيقات موسعة في واقعة قيام شاب بقتل زوج والدته ذبحا بسكين في منطقة الزيتون.



واعترف المتهم أمام النيابة باعترافات تفصيلية حيث قال أنه يقيم مع والدته وزوجها في نفس المنزل وأن المجني عليه كان دائم التعدي عليها بالشتائم والضرب.



وأضاف المتهم انه كان يتدخل للصلح بينهم ويوم الواقعة تعدي المجني عليه علي والدته مرة اخري بالضرب وعندما عاتبه نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة فقام على إثرها باستلال سكين المطبخ وطعنه في رقبته ولاذ بالفرار.



وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.





كما كشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة بها ذبح رقبي تسبب فى قطع شريان وأوردة الرقبة فتسبب فى نزيف دموى غزير أسفر عن الوفاة فى الحال.



وتبين من المناظرة أن الجثة لرجل في العقد السادس من العمر مسجاة علي ظهرها حول بركة من الدماء.





كما صرحت النيابة العامة بدفن جثة المجني عليه، وذلك بعد إرسال بيان الصفة التشريحية.



وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وأستدعاء الشهود العيان.



وتلقى مأمور قسم شرطة الزيتون، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على شخص مذبوحا، داخل شقته، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.





وتبين العثور على جثة «أحمد علي كامل»، 65 عاما بالمعاش، وسط بركة من الدماء في صالة الشقة، ووجود بعثرة في محتويات الأخيرة، ما يؤكد أن المجني عليه كان يحاول الدفاع عن نفسه.



وتوصلت التحريات إلى أن خلافات حدثت بين المجني عليه ونجل زوجته، 19 عاما؛ بسبب خلافات أسرية، قام على إثرها المتهم بالدفاع عن والدته، وذبح المجني عليه، وفرا هاربا، وتم التحفظ على الزوجة.



وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضرا بها، وجار العرض على النيابة العامة.