وزيرة التجارة تستثنى نوعين من قرار حظر تصدير الفول





يناء على طلب من المجلس التصديري للصناعة الغذائية، وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على استثناء الفول الأخضر المجمد وفول الصويا من قرار حظر تصدير الفول والذى أصدرته 5 أكتوبر الماضى.

وأعلن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة هانى برزى عن استجابة الوزيرة لمذكرة المجلس والتى تم رفعها 6 أكتوبر 2020 الجارى اليوم التالى لقرار حظر تصدير الفول، وتضمنت المذكرة طلب استثناء الفول الأخضر المجمد من قرار حظر تصدير الفول رقم 477 الصادر فى 5 أكتوبر 2020 ، وقامت الوزيرة على الفور استثناء الفول الأخضر المجمد (حب وقرون) وفول الصويا من القرار الوزارى رقم 477.

ويتقدم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بخالص الشكر إلى وزيرة التجارة والصناعة ووزير التموين على الاستجابة الفورية لمذكرة المجلس ومراعاة مصالح الشركات المصرية وحفاظاً على الأسواق التصديرية التى بٌذل الكثير من المال والجهد فى فتحها.