البابا تواضروس يزور دمنهور للاطمئنان على صحة الأنبا باخوميوس



وكان غبطته قد استقبل أمس سفير الباراغواي في لبنان أوزفالدو أديب البيطار، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان.



وبعد اللقاء قال بيطار:" لقد تشرفت وسررت بلقاء غبطة البطريرك، وكانت فرصة للتحدث بالأوضاع السياسية وخاصة في لبنان في ظل الأوقات العصيبة التي يمرّ بها لبنان، كما تحدثنا في بعض الأمور الدينيّة وعن مدى حب شعب البارارغواي للقديس شربل ووضع صورته يوم أمس في كاتدرائية الباراغواي الرئيسية كي يتعرّف جميع المؤمنين على قديس العجائب الأشهر في العالم".



وختم بيطار قائلًا:" موضوع الحياد الناشط الذي طرحه صاحب الغبطة لم يغب عن حديثنا بالطبع، فقد تلقينا كتابًا بهذا الخصوص ونحن نتحدث مع السلطات الرسمية في الباراغواي، ونحن بالتأكيد نقف الى جانب غبطته في موضوع الحياد."

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم مدينة دمنهور والتقى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، حيث اطمأن على صحته، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ حوالي شهرين.وكانت هناك جلسة خاصة بين البابا والأسقف وأكد بيات الكنيسة على استقرار الوضع الصحي لنيافته.وفى سياق منفصل استقبل البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعى اليوم نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان.وبعد اللقاء قال الصايغ:" قُبيل الاستحقاقات المصيرية والوطنية، نلجأ الى صاحب الغبطة كي نستلهم من توجيهاته. عشيّة الاستحقاق الدستوري المهم الذي ينتظرنا، أي الاستشارات النيابية، لا نفهم لماذا هذا التقاعص والتأخير في موضوع تأليف الحكومة من قِبل السلطة الحاكمة، فهُم يتحدثون عن المبادرة الفرنسية التي تقضي بحكومة لا تضمّ سياسيّين لمدّة ستة أشهر كي تتمكّن من القيام بالاصلاحات الضرورية، ومن خلال حديثي مع صاحب الغبطة تبيّن لي أنه يحمل التساؤلات نفسها وينادي بدوره لتأليف حكومة تحظى بثقة المجتمع الدولي كي نتمكن من الحصول على ودائع ودعم ومشاريع".وختم الصايغ قائلًا:" وضعنا صاحب الغبطة في الأجواء السياسيّة التي تتعلق بمتابعة تشكيل كتلة الضغط الشعبية التي من المفترض أن تؤثر على مسار الأمور، لأن الثورة مستمرّة إن تألفت الحكومة أم لم تتألّف، لأننا نستلهم كل الكلام من عظات صاحب الغبطة ونتحضّر بالتالي لقيام لبنان الجديد، والذي سيصنعه جميع الأحرار، لذا يجب علينا التشبث بهذه الأرض وعدم اليأس، لأنه كما يقول الانجيل، لا نعرف متى يأتي السارق".كما اسقبل غبطته السيد توفيق الهندي، ووفد من محافظة عكار ضمّ بعض الفعاليّات العكاريّة.